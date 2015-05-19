Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Produrre smartphone danneggia ambiente: servono 13 tonnellate d'acqua per device

Redazione Avatar

di Redazione

19/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Creare oggetti, soprattutto quelli tecnologici come gli smartphone, incide negativamente sull'ambiente. Vi siete mai chiesti qual è l'impatto ambientale della produzione di uno smartphone. I dispositivi non danneggiano l'ambiente solo quando li gettiamo ma anche in sede di produzione.

Da un'indagine condotta da "Friends of the Earth", ovvero un gruppo di associazioni ambientaliste, è emerso che la creazione di oggetti di uso quotidiano danneggiano non poco l'ambiente. Il problema è che le aziende tendono a nascondere i dati relativi all'impatto ambientale. Per creare uno smartphone, ad esempio, c'è bisogno di 13 tonnellate d'acqua e 18 metri quadri di terreno: una barretta di cioccolato, invece, richiede oltre una tonnellata d'acqua e 2,5 metri quadri di suolo.

A recare danno all'ambiente sarebbero particolarmente gli imballaggi, spesso vani.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ford si espande: nuovi punti vendita anche in Italia

Articolo Successivo

Aggredì vicequestore Antonio D'Urso: arrestato Marco Ventura

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022