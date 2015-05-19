Turchia, partecipa a reality show: parenti le sparano. Kaya Mutlu in fin di vita

Episodio terribile avvenuto in Turchia. La 19enne Kaya Mutlu aveva partecipato a un reality show in quanto aspirava a diventare una cantante di successo ma i suoi parenti le hanno sparato. Ora la ragazza versa in gravi condizioni in ospedale.

Diversi colpi hanno colpito Kaya anche alla testa. Ora la 19enne è in fin di vita, vittima della grettezza e dell'immobilismo dei suoi familiari, che l'avevano minacciata più volte. La giovane aveva preso parte alle preselezioni per un talent in onda sulla dalla tv di stato. Sibel Can, noto cantante turco, era rimasto folgorato dal talento della 19enne tanto da recarsi a Diyarbakir, paese della 19enne, per invitarla a partecipare ad altre fasi della competizione. Tutto ciò non è stato apprezzato dai parenti di Kaya.

“Quando hanno sentito che avrei partecipato alla gara hanno cominciato a dire che mi ammazzeranno. Ho paura", aveva detto la ragazza qualche tempo fa, riferendosi ai suoi parenti.

La madre di Kaya ha detto nelle ultime ore: "Voglio solo che mia figlia sia in buon salute. Nient'altro". Speriamo che la 19enne riesca a sopravvivere. Intanto la Polizia turca ha già arrestato uno dei parenti della ragazza.

"La mia bella ragazza Mutlu. Come hanno potuto ferirla? E' fondamentale, ora, conoscere le sue condizioni di salute. Speriamo che si riprenda presto", ha scritto Can su Instagram.