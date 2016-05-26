Cercasi nano o disabile che trasmetta tenerezza: Velliscig licenziata per post scandaloso

"Ragazzo di 15/18 anni nano o con altra disabilità che trasmetta tenerezza".

"Mi vergogno tantissimo, hanno tutti ragione, né io né la produzione sapevamo niente di questo annuncio. Lo ripeto, mi vergogno e questa è l'unica cosa che posso dire".

"La società chiede scusa a tutte le persone che si sono sentite offese dall'annuncio. Il linguaggio gravemente inopportuno e offensivo utilizzato non è stato in alcun modo approvato da noi".

"tenero 'sto c....".

"Ecco, siamo noi, ispiriamo tenerezza, guardate quanta tenerezza ispira questo ragazzo, guardate questa sua frase che tende a intenerire quanti potranno vederlo nel film della Archibugi...".

"casting disabili? #tenerezzastocazzo".

Una frase agghiacciante, che indubbiamente rappresenta un insulto a tutti i disabili, è costata il posto di lavoro a Luana Velliscig, responsabile del casting per la serie tv "Romanzo Famigliare", diretta da Francesca Archibugi. Luana è stata licenziata per la bufera scatenata da un post pubblicato sul suo profiloun messaggio per cercare attori che dovranno interpretare la nuova serie tv trasmessa sulle reti Rai. Riportiamo uno stralcio, quello incriminato, del post:Il post ha scatenato una miriade di polemiche che, alla fine, hanno costretto i vertici Rai a licenziare la Velliscig. La Rai, a quanto pare, non era a conoscenza dell'annuncio nauseante. Intanto Francesca Archibugi si è subito scusata con tutti coloro che si sono sentiti offesi:Le scuse sono arrivate anche dalla società di produzione Wildside:Tra i post al vetriolo pubblicati sul web per commentare le parole offensive della Velliscig, c'è quello di Maximiliano Ulivieri, coordinatore del progetto 'LoveGiver', che recita:Le parole di Ulivieri sono state immediatamente rilanciate dae Tommy, il figlio autistico, con l'hashtag #inrima. Non è la prima volta che in tv si fanno scivoloni del genere, che urtano la sensibilità dei più e offendono molto. Ricordiamo, infatti, che in occasione del casting relativo al programma "Ciao Darwin", condotto da Paolo Bonolis, vennero richieste "persone contrarie all'integrazione degli stranieri in Italia" e "persone contro i diritti delle unioni gay". La tv cambia ma fa sempre più errori, talvolta alquanto pesanti. Dopo il post della Velliscig su Facebook, il web si è riempito di tanti messaggi contro la responsabile del casting. Il messaggio, a dir poco infelice, ha indotto laa risolvere il contratto con Luana. Il giornalista, scrittore e presentatore radio e tv Gianluca Nicoletti ha subito postato su YouTube un video che lo mostra assieme al figlio Tommy, autistico. Nel filmato Nicoletti dice:Tommy, nel video, mostra un cartello con su scritto: