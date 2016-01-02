Airlite: vernice contro smog, particelle inquinanti neutralizzate

Lo smog è un problema che angustia molte città e molte nazioni; basta ricordare il livello record di particelle inquinanti presenti nell'aria di Pechino, in Cina. Non se la passano bene neanche molte metropoli italiane, Roma e Milano in primis, dove sono state recentemente adottate misure per ridurre l'inquinamento atmosferico. E se il rimedio contro lo smog fosse una vernice?

"100 mq di Airlite hanno lo stesso effetto di 100 mq di bosco", si legge nel sito dell'azienda che produce la portentosa vernice.

"Airlite utilizza l'energia della luce per produrre una ionizzazione dell'aria vicino alla superficie, rendendo possibile, al contatto dell'aria inquinata con la superficie, la trasformazione degli inquinanti pericolosi per la salute, tra cui l'ossido di azoto, in sali minerali idrosolubili, gli stessi che si trovano nell'acqua minerale, che sono assolutamente innocui. Questa tecnologia si applica anche all'interno di uffici e abitazioni, dove permette di ridurre l'inquinamento allo stesso, efficace, modo".

Una ditta italiana,, ha ideato una vernice sensazionale che neutralizza le particelle di inquinamento presenti nell'aria.Airlite è una straordinaria vernice che si applica sui muri e, grazie al fenomeno denominato, sprigiona delle molecole ossidanti che vanno ad unirsi con le particelle inquinanti. Queste ultime vengono tramutate in sali minerali. La vernice antismog è formata da biossido di titanio, sostanza che grazie ai raggi solari riesce a legarsi agli agenti inquinanti, eliminandoli. Il co-fondatore dell'azienda, Antonio Cianci, ha asserito:La straordinaria vernice Airlite, ottima anche per eliminare batteri e muffa, se applicata sulle facciate di un edificio di 7 piani annulla lo smog prodotto da 70Euro 6 in 12 ore. Riuscirà Airlite a risolvere la problematica dell'inquinamento atmosferico? Speriamo di sì, anche perché misure adottate in molte città, come circolazione a targhe alterne o blocco totale della circolazione per 2-3 giorni, ci sembrano alquanto blande. I fondatori dell'azienda che produce Airlite assicurano che la vernice può eliminare l'88,8% dello smog nell'aria.