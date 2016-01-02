Home Home Emilia Clarke donna più sexy del 2015 per Esquire

Emilia Clarke donna più sexy del 2015 per Esquire

di Redazione 02/01/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il 2015 è stato indubbiamente un anno da incorniciare per Emilia Clarke che è stata incoronata donna più sexy dall'autorevole magazine Esquire Non ha avuto tentennamenti, dunque, la celebre rivista nel piazzare la famosa attrice al primo posto della classifica delle donne più sensuali al mondo. Nel 2015 la Clarke è stata designata anche 'Donna dell'anno' dal prestigioso magazine GQ. L'attrice è diventata popolare grazie alla famosa saga "Il Trono di Spade", in cui ha interpretato Daenerys Targaryen, ed è chiara testimonianza di un fatto: per scalare le classifiche relative alla sensualità non serve necessariamente mettersi a nudo. Ci vuole anche classe, quella che ha Emilia. La nuova Daenerys de "Il Trono di Spade" non è certo famosa come le colleghe che hanno, in passato, interpretato tale parte (Penelope Cruz e Scarlett Johansson) ma inizia ad essere apprezzata e amata dal pubblico. Insomma, Emilia ha tutte le carte in regola per diventare una vera star. Lo stesso Esquire ne è certo; ecco perché l'ha incoronata donna più sexy del pianeta. L'attrice 28enne si è piazzata in vetta alla classifica delle donne più sensuali al mondo battendo colleghe famose e fascinose. Molti non condividono la scelta di Esquire, sostenendo che Emilia è carina ma non ha una bellezza così prorompente da meritarsi la vetta della suddetta classifica. Ricordiamo che l'attrice è alta solo un metro e 57 cm. Sembrerà strano, ma la Clarke non ha mai ostentato scollature da capogiro, spacchi vertiginosi o outfit provocanti durante le sue apparizioni pubbliche. L'attrice si è sempre mostrata con vestiti classici. Ecco, questo per sottolineare che la sensualità è un concetto che esula dal modo di vestire. Ad Emilia non piace mettere in mostra le sue curve, come invece fanno molte sue colleghe. Noi condividiamo la scelta di Esquire, perché la sensualità non è ostentare spudoratamente seno, glutei, gambe ecc...

Condividi Facebook Twitter Whatsapp