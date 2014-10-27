Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Al Capone, in vendita casa a Chicago: 225.000 dollari

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Volete acquistare la casa di Al Capone? Bene, siete fortunati, visto che è stata messa in vendita alla modica cifra di 225.000 dollari. L'immobile si trova a Chicago.

La casa in cui il celebre malfattore visse assieme alla moglie, i figli e la madre è composta da sei camere da letto. 'Scarface' la comprò nel 1923 per 5.000 dollari. La madre del gangster rimase nell'abitazione fino alla sua morte, avvenuta nel 1952.

Al Capone amava vivere nel Lexington Hotel, ma si rinchiuse nella casa di Chicago quando i poliziotti tentarono di arrestarlo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Perugia, cadavere di ghanese vicino stazione Fontivegge

Articolo Successivo

"Amici Oltre" inizia oggi su Real Time: Debora Iurato e Dear Jack protagonisti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016