Al Capone, in vendita casa a Chicago: 225.000 dollari

Volete acquistare la casa di Al Capone? Bene, siete fortunati, visto che è stata messa in vendita alla modica cifra di 225.000 dollari. L'immobile si trova a Chicago.

La casa in cui il celebre malfattore visse assieme alla moglie, i figli e la madre è composta da sei camere da letto. 'Scarface' la comprò nel 1923 per 5.000 dollari. La madre del gangster rimase nell'abitazione fino alla sua morte, avvenuta nel 1952.

Al Capone amava vivere nel Lexington Hotel, ma si rinchiuse nella casa di Chicago quando i poliziotti tentarono di arrestarlo.