Perugia, cadavere di ghanese vicino stazione Fontivegge

Uomini e donne. Entrambi sono vittime di omicidi e barbarie nel mondo. Spesso non si riesce a scoprire il boia. Nelle ultime ore è stato scoperto, a Perugia, il corpo esanime di un uomo originario del Ghana. Secondo le prime indiscrezioni, il cadavere si trovava in prossimità della stazione Fontivegge.

I poliziotti, subito accorsi sul posto, non escludono nessuna pista. Il corpo dell'immigrato era vicino a un palazzo. E' stato proprio uno dei condomini a scoprire il cadavere ed avvertire le forze dell'ordine.

Il ghanese era in una pozza di sangue. Si dovrà fare luce al più presto su questo misterioso delitto.