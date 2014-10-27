Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Amici Oltre" inizia oggi su Real Time: Debora Iurato e Dear Jack protagonisti

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

Inizierà proprio oggi, su Real Time, alle 13.50, "Amici Oltre", ovvero un breve programma che permetterà di apprendere qualcosa in più di Debora Iurato, trionfatrice di Amici 13, e dei Dear Jack, band che ha incassato il premio della critica.

Cosa hanno fatto Debora e i Dear Jack dopo il grande successo ad Amici? Lo sapremo seguendo "Amici Oltre". I telespettatori potranno anche conoscere i progetti e gli obiettivi della Iurato e dei Dear Jack. Questi ultimi si soffermeranno anche sulla lavorazione del video "La pioggia" girato a Verona e della loro tournée autunnale.

I giudici della 14esima edizione del seguitissimo talent show in onda su Canale 5 saranno sempre Ponte, Ferilli e Argentero. Si vocifera anche della presenza di Dolcenera e Alessandra Amoroso. Vedremo.

