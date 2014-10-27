"Amici Oltre" inizia oggi su Real Time: Debora Iurato e Dear Jack protagonisti

Inizierà proprio oggi, su Real Time, alle 13.50, "Amici Oltre", ovvero un breve programma che permetterà di apprendere qualcosa in più di Debora Iurato, trionfatrice di Amici 13, e dei Dear Jack, band che ha incassato il premio della critica.

Cosa hanno fatto Debora e i Dear Jack dopo il grande successo ad Amici? Lo sapremo seguendo "Amici Oltre". I telespettatori potranno anche conoscere i progetti e gli obiettivi della Iurato e dei Dear Jack. Questi ultimi si soffermeranno anche sulla lavorazione del video "La pioggia" girato a Verona e della loro tournée autunnale.

I giudici della 14esima edizione del seguitissimo talent show in onda su Canale 5 saranno sempre Ponte, Ferilli e Argentero. Si vocifera anche della presenza di Dolcenera e Alessandra Amoroso. Vedremo.