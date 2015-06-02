Albenga, uccide donna e poi si suicida: lite sfocia in tragedia

Una donna è stata uccisa ad Albenga, in provincia di Savona, alla fine di un veemente alterco. L'aguzzino, dopo l'omicidio, si è tolto la vita. Ad avvertire le forze dell'ordine son stati alcuni passanti che hanno sentito urlare la figlia della donna.

Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato i due cadaveri. L'ipotesi più accreditata è quella di omicidio-suicidio, anche perché l'uomo e la donna avevano litigato altre volte in passato.

La donna uccisa era una dipendente di un supermarket a Cisano sul Neva.