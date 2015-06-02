Loading...

Cremona, prende candelabro e uccide anziano marito

02/06/2015

Ha preso un candelabro ed ha colpito più volte l'anziano marito, fino ad ucciderlo. E' successo in una casa di Pescarolo, in provincia di Cremona. L'omicida è una 69enne, Nadia Gaggia, donna finita nel tunnel della depressione.

La vittima, Giuseppe Pasquali, aveva 73 anni ed era un agricoltore. Pare che la donna abbia colpito più volte il marito al capo con il pesante oggetto. I carabinieri sono arrivati subito sul luogo del delitto ed hanno avviato le indagini. Nadia e Giuseppe hanno avuto insieme 2 figli.

