Forte dei Marmi: niente selfie all'Hotel Byron, bando anche ai 'selfie-stick'

02/06/2015

Se siete maniaci dei selfie, dovete evitare il lussuoso Hotel Byron a Forte dei Marmi, dove in passato hanno alloggiato anche star come Katy Perry, Donatella Versace e Naomi Campbell. Ebbene sì, in tale albergo è fatto divieto agli ospiti di scattare selfie e usare i 'selfie-stick', ovvero quei bastoni con cui è più semplice fare autoscatti. Nessun hotel italiano, finora, aveva preso una decisione del genere.

Salvatore Madonna, titolare del prestigioso Hotel Byron, ha detto: "non è semplicemente per difendere l'immagine dei vip che è stato imposto il divieto ai selfie. Al primo posto c'è il desiderio di limitarne l'uso smodato e il rispetto degli altri, che va tutelato con ogni mezzo anche a fronte di qualche critica o lamentela momentanea. Già molte località estere e italiane ne vietano l'uso".

