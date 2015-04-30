Alcolici: etichette sulle bottiglie per conoscere calorie contenute

Molte persone che bevono alcolici forse non sanno che tali sostanze hanno un elevato contenuto calorico. Non possiamo dargli colpe, visto che sulle bottiglie non è indicato il volume calorico. E' per questo che una studiosa inglese propone di apporre anche sugli alcolici etichette indicanti il 'quantum' calorico, proprio come avviene per gli alimenti.

In Irlanda diverse società che producono alcolici hanno scelto volontariamente di apporre etichette indicanti il quantitativo di calorie sulle bottiglie. Speriamo che anche altre aziende del mondo prendano l'esempio.