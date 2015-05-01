Loading...

Belen Rodriguez VS polemica manifesto a Napoli: "La mia faccia scatena un pandemonio"

01/05/2015

Belen Rodriguez nei giorni scorsi è stata inconsapevole protagonista di una polemica riguardo un maxicartellone, affisso a Napoli sul lungomare di via Caracciolo, che la raffigura in intimo per Jadea, che a detta dei detrattori, rovinerebbe il panorama del Castel dell'Ovo e la vista dei turisti sul Golfo di Napoli; tanto da volerne l'immediata rimozione. Intervenuta in diretta alla Radiazza, condotta da Gianni Simioli e con Francesco Emilio Borrelli, per sedare gli animi, la Rodriguez avrebbe detto: “E' una cosa che mi caratterizza e mi appartiene quasi: con la mia faccia si scatena un pandemonio.” quindi ha spiegato “Sono 7 anni che vado avanti così e mi fa piacere nonostante tutto, accetto le critiche perchè sono una persona nota e quindi è giusto che ci sia chi la pensa in modo diverso” e ha spiegato “ma io non mi sento in competizione con la bellezza del lungomare di Napoli e del Castel dell'Ovo, che sono eterni.” quindi ha chiarito “Questa volta la mia immagine è usato a fin di bene; il restauro della Colonna Spezzata a Piazza Vittoria è a carico dei privati proprio grazie alla pubblicità”. Insomma, tanto clamore per nulla?! Michela Galli
