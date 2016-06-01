Alessandra Amoroso: concerti a Roma e Milano perfetti in attesa del "Vivere a colori Tour 2016"
01/06/2016
"Sono felice, vivo davvero a colori soprattutto quando canto spero di far vivere a colori anche il mio pubblico. Ho lavorato con il mio produttore e i miei maestri Pino Perris e Davide Arrus alla musica perché ho sentito la necessità di cambiare alcuni arrangiamenti sia sui pezzi storici che sui pezzi di quest'ultimo disco. C'era il bisogno di rinnovare i miei brani con nuovi suoni, mescolando tradizione e modernità. Ho rinfrescato la mia musica anche su alcuni classici del repertorio come 'Immobile' o 'Stupida' e ho visto che la 'family' ha apprezzato molto".Alessandra inizia così il suo percorso che porterà all'inizio ufficiale del tour, in programma il 7 ottobre al PalaPartenope di Napoli.
