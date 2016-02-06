Alessandra Amoroso Domina Classifica Dischi più Venduti con "Vivere a Colori"

Alessandra Amoroso è tornata a 'ruggire' e a dominare le classifiche italiane. Ebbene, secondo i dati FIMI, "Vivere a colori" occupa la prima posizione della classifica relativa ai dischi più venduti in Italia

"No, la testa non la perdo e, anche se ci volessi provare, ci sono mamma e papà che mi tartassano. Sono nata in Salento, campagna, mare, tanta gente per bene, sono sempre rimasta così, e per me le radici, la famiglia, i valori sono sempre gli stessi. Questa cosa del successo, parliamoci chiaro, bisogna viverla nella maniera più tranquilla possibile, c'è oggi magari domani no, non è a tempo indeterminato. Quindi se dovesse finire potrei alla mia vecchia vita, perché non è vecchia, non l'ho mai smessa".

"La partecipazione ad 'Amici' è capitata per caso: ero al lavoro, avevo una settimana di ferie, e mi sono detta 'perché non provare'. E da lì le cose sono andate avanti, quasi naturalmente. Quindi quello della cantante io non lo vedo ancora come un lavoro, è una passione, quella più grande che ho, è il modo attraverso il quale io riesco ad esprimermi..."

L'artista pugliese sarà sicuramente felice del successo che sta riscuotendo il suo nuovo disco, visto che ha superato dischi come "Blackstar" di David Bowie, celebre cantautore britannico morto un mese fa. Alessandra è impegnata attualmente nel suo instore tour, durante il quale incontra i suoi fan e firma le copie di "Vivere a colori".. "Vivere a colori" non è uscito neanche un mese fa ed è già disco d'oro. Alessandra ha decisamente fatto centro, grazie anche alla collaborazione di amici e colleghi come Elisa, Federico Zampaglione e Tiziano Ferro. Potrebbe insomma già montarsi la testa Alessandra, visto il grande successo e la popolarità ottenuta negli ultimi anni, maLa Amoroso deve il suo successo certamente ad "Amici", che le ha permesso di far conoscere il suo talento. Riguardo all'esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi, la cantante salentina ha asserito: