Alessandra Amoroso triste per morte cugina: foto nera su Instagram

Alessandra Amoroso in lutto per la morte della cugina. Qualche giorno fa, la cantautrice salentina ha postato su Instagram un'immagine nera esemplificativa del suo stato d'animo.

La foto è stata corredata dal seguente messaggio: "Oggi è uno di quei giorni dove vorresti mandare a quel paese qualsiasi persona e anche la vita perché a volte è davvero ingiusta poi però, penso che la mia famiglia ha bisogno di me, penso che la vita, se vissuta come si deve, è così bella e penso anche che ognuno di noi abbia il proprio disegno di vita e che anche la morte ci può insegnare. Non ho nascosto a voi le mie fragilità e non lo farò neanche adesso e mai... voi mi date la forza e il coraggio di essere forte. Lei, mia cugina, mi dà la forza di andare avanti. Mi avrebbe presa a schiaffi quel giorno a Marcianise. Sono un leone pieno di forza proprio come lo era lei... forse non conosciuta fino in fondo ma capita in pochi mesi. Ho capito che le assomigliavo tanto. Grazie #bigfamily per esserci stati e avermi capita quel giorno, domani sarò più forte che mai. Non preoccupatevi per me... sappiamo tutti che la vita è anche questo, dolore e lacrime e a volte bisogna toccare il fondo per risalire. Un abbraccio a voi tutti e sorridete sempre.❤️".