Alessandra Amoroso triste per morte cugina: foto nera su Instagram

15/03/2015

Alessandra Amoroso in lutto per la morte della cugina. Qualche giorno fa, la cantautrice salentina ha postato su Instagram un'immagine nera esemplificativa del suo stato d'animo.

La foto è stata corredata dal seguente messaggio: "Oggi è uno di quei giorni dove vorresti mandare a quel paese qualsiasi persona e anche la vita perché a volte è davvero ingiusta poi però, penso che la mia famiglia ha bisogno di me, penso che la vita, se vissuta come si deve, è così bella e penso anche che ognuno di noi abbia il proprio disegno di vita e che anche la morte ci può insegnare. Non ho nascosto a voi le mie fragilità e non lo farò neanche adesso e mai... voi mi date la forza e il coraggio di essere forte. Lei, mia cugina, mi dà la forza di andare avanti. Mi avrebbe presa a schiaffi quel giorno a Marcianise. Sono un leone pieno di forza proprio come lo era lei... forse non conosciuta fino in fondo ma capita in pochi mesi. Ho capito che le assomigliavo tanto. Grazie #bigfamily per esserci stati e avermi capita quel giorno, domani sarò più forte che mai. Non preoccupatevi per me... sappiamo tutti che la vita è anche questo, dolore e lacrime e a volte bisogna toccare il fondo per risalire. Un abbraccio a voi tutti e sorridete sempre.❤️".

