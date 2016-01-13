Alessandra Amoroso, "VIVERE A COLORI" dopo la paura!
Uscirà il 15 gennaio prossimo il nuovo Album di Alessandra Amoroso, Vivere A Colori, anticipato dal singolo "Stupendo Fino A Qui", già ampiamente noto ai lettori. Vivere a Colori, per la cantante salentina, non e' solo il titolo perfetto per un album perfetto, bensi' un vero e proprio modus vivendi. L'allegria di Alessandra Amoroso e' sotto gli occhi di tutti. Una pazzia bonaria che la cantante condivide con la collega Elisa Toffoli, autrice del testo Comunque Andare, inserito nel disco. Allegria che ha permesso alla cantante di superare un momento difficile della sua vita artistica, l'operazione alle corde vocali che l'ha resa afona per un lungo periodo, periodo nel quale la Amoroso ha ammesso di aver avuto paura per la sua voce, paura di non riuscire più a cantare: "Dopo l'operazione non parlavo bene. Pensavo ad una nota e ne facevo un'altra. Poi, con determinazione, tutto e' andato per il meglio!". A Sorrisi e Canzoni Tv, la cantante, amatissima dai giovani, ha asserito come, nonostante l'affezione che la lega a Maria De Filippi e la sua riconoscenza al programma che l'ha lanciata nel mondo della musica, non parteciperebbe come direttore artistico al talent, unicamente per il dolore e la sofferenza con i quali ha affrontato quel percorso di formazione. Altri meravigliosi percorsi attendono la cantante salentina. Il suo nuovo percorso musicale lo potrete ascoltare interamente dal 15 gennaio prossimo. Un'occasione per Vivere A Colori.
