Come combattere lo stress? Ascoltate il vostro corpo

Molte persone, nella società frenetica odierna, sono ansiose e stressate. Come tenere alla larga ansia e stress? Semplice, bisogna ascoltare maggiormente il nostro corpo. Lo ha scoperto un team di studiosi dell'Università della California, a San Diego

"Dinanzi allo stress, sia che si tratti di tenere un discorso davanti a un centinaio di persone, o ci si senta sotto pressione per cercare di ottenere una seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi, sperimentiamo cambiamenti nel nostro corpo. Le nostre frequenze cardiache aumentano, diventa difficile respirare e aumenta il livello di adrenalina ed altre sostanze... Lo stress mina le prestazioni fisiche e mentali".

"Anche le persone in gamba, se non ascoltano il loro corpo, potrebbero non riprendersi dopo le avversità".

I lettori di questo blog sanno bene che oggi vivere non è semplice: ogni giorno bisogna fronteggiare innumerevoli situazioni; senza calcolare i problemi economici, familiari e lavorativi. Ecco, allora, che negli ultimi anni è aumentato il numero di. Lori Haase, professore di psichiatria presso l'ateneo californiano e coordinatore dello studio, ha spiegato:Ecco allora che entra in gioco la, ovvero la capacità di tornare rapidamente alla normalità, sia psichicamente che fisicamente, dopo una situazione difficoltosa o pericolosa. Scienziati ed esperti hanno scoperto che alcune persone sono più resistenti rispetto ad altre dinanzi ad eventi stressanti, ma non sanno perché. Le risposte cerebrali di molti soggetti, secondo gli studiosi americani, minerebbero la resilienza, rendendo più difficile per il corpo tornare ad uno stato di calma. Il dottor, direttore scientifico del Laureate Institute for Brain Reserch, a Tulsa (Oklahoma) ha chiosato:Per contrastare lo stress, dunque, bisogna entrare incol nostro corpo, bisogna capirlo. Come fare? Beh, innanzitutto, ogni giorno si dovrebbe spendere qualche minuto nello svolgimento di esercizi di: inspirare ed espirare aria serenamente. Tale esercizio, secondo molti studiosi, aiuta a migliorare la reazione in presenza di situazioni stressanti.