Alessia Cammarota rifatta, la verità dopo il parto

di Redazione 05/05/2018

Sono settimane di fuoco per le protagoniste di Uomini e Donne, GF, ecc... Che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica. Alessia Cammarota rifatta non è di certo una novità, ma ecco che arriva una nuova verità dopo il parto. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri figli La coppia formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, senza ombra di dubbio, è delle più seguite dai fan di Uomini e Donne, nonostante siano passati anni dalla scelta. Se ben ricordate Alessia Cammarota, dopo il trascorso avuto con Francesco Monte che ha poi scelto Teresanna Pogliese, è tornata da Maria De Filippi per corteggiare Aldo Palmenri. L'inizio della loro storia non è stato semplice, ma nonostante tutto i due si sono uniti in matrimonio, realizzando una bella famiglia con i loro figli... Fin quando non è arrivata la crisi con il tradimento dell'ex tronista. Alessia Cammarota mamma La coppia è tornata insieme dopo la crisi dovuta al tradimento di Aldo Palmeri. Dopo il cattivo tempo i due si godono la felicità con Alessia Cammarota mamma per la seconda volta. L'amore trionfa sempre, anche se oggi l'ex corteggiatrice è protagonista delle news di gossip dopo una diretta presentata su Instagram. Alessia Cammarota, dopo il ritocchino alle labbra, cede nuovamente al fascino del bisturi decidendo di rifarsi il seno. La conferma della cosa è arrivata dopo una diretta, realizzata dalla clinica dove attualmente si trova ricoverata. Aldo Palmeri, il regalo alla moglie Quali siano le reali cause che abbiano spinto Alessia Cammarota a rifare il seno non sono state rese note. La coppia nata a Uomini e Donne però ha voluto annunciate attraverso una diretta Instagram il regalo che Aldo Palmeri ha fatto alla moglie: "Sono in una clinica, ma non vi preoccupate non è una cosa brutta, anzi. Mi sono fatta le tette nuove, non vi spaventate. Quindi abbiamo riassestato il tutto. La decisione è stata solo per un fattore estetico, perché a ventisei anni era brutto da vedere".

