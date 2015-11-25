Alex Britti: Canzone su Violenza contro Donne, "Perché?" Contenuta nel Nuovo Disco
di Redazione
25/11/2015
"La canzone mi è venuta esattamente come è e non l'ho scritta a comando o a richiesta. Sono lusingato che WeWorld l'abbia voluta, per me è importante che il messaggio arrivi a più persone possibile e che serve ad aiutare qualcuno. Non faccio promozione al singolo, non ci sono concerti per lanciarlo e non voglio che ci sia confusione. Tutti i soldi vanno a WeWorld che proverò ad aiutare anche con una raccolta fondi. La promozione del disco arriverà in un secondo momento".E' stato realizzato anche un video di "Perché", girato a Cinecittà, a cui hanno partecipato attori come Gian Marco Tognazzi, Massimiliano Bruno, Luca Lionello e Francesco Montanari. "In nome dell'amore" è il secondo album da indipendente di Britti. Questo lo rende meno soggetto a vincoli. Nel corso di un'intervista a Repubblica, l'artista ha asserito al riguardo:
"E' il mio secondo disco da indipendente, e questo fa si che ci sia un'altra dinamica, un'altra libertà. Per prendere una decisione fai solo tre telefonate, con una major è tutto più complesso e difficile. E soprattutto se non se non sei fatto in un certo modo le major di oggi non ti aiutano. E in questa nuova libertà ho ripreso la chitarra elettrica, e mi ha fatto bene".
