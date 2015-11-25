Home Cronaca Napoli, Allarme Bomba alla Circumvesuviana: Artificieri Fanno Brillare Ordigno

Napoli, Allarme Bomba alla Circumvesuviana: Artificieri Fanno Brillare Ordigno

di Redazione 25/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Allarme bomba alla stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata (Napoli). Nei pressi della Ragioneria 'Cesaro' sarebbe stato scoperto un pacco sospetto e per sicurezza è stato disposto il blocco del traffico ferroviario. Tutta l'area è stata transennata. Nessuno può avvicinarsi alla stazione e la scuola è stata evacuata. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se c'è un ordigno nel pacco o si tratta di un falso allarme. Ovviamente, sul posto sono arrivati gli artificieri, che stanno esaminando, con estrema cautela, l'involucro. Sospeso ogni collegamento con Sorrento, Napoli e Poggiomarino. Dopo gli attentati di Parigi, in Italia ci sono state diverse segnalazioni di pacchi sospetti. Per fortuna, si è trattato sempre di falsi allarmi. Nelle grandi città, soprattutto, c'è il timore di attentati. Il premier e il ministro dell'Interno, però, hanno invitato la popolazione a non avere paura, perché così si fa il gioco dei terroristi. Secondo le prime indiscrezioni, il pacco sospetto trovato nelle ultime ore a Torre Annunziata si trova nei pressi dell'istituto per ragionieri 'Cesaro'. Ecco perché è stata disposta l'immediata evacuazione dell'istituto. Gli artificieri, a quanto pare, hanno già provveduto a far brillare l'ordigno. Nelle vicinanze è stata trovata anche un po' di droga. E' probabile, dunque, che nei paraggi ci sia un covo della camorra.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp