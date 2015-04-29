Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Alexia, ecco "Tu puoi se vuoi": nuovo disco e stesso entusiasmo

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il prossimo 5 maggio uscirà "Tu puoi se vuoi", nuovo disco di Alexia comprendente 10 nuove ballate. Certo, non sarà facile per la cantante spezzina replicare il successo ottenuto coi suoi precedenti dischi, "Fan Club" in primis.

Nell'arco della sua carriera, Alexia ha venduto oltre 6 milioni di dischi ed è stata soprannominata la 'regina della dance'. "Ho lo stesso entusiasmo degli esordi, 20 anni fa, ma ora riesco a raccontarmi in modo più maturo, con una consapevolezza maggiore. E poi sono mamma di due bimbe, a loro non frega niente dei dischi e delle classifiche", ha asserito recentemente l'artista ligure, che ha avuto due figlie, Margherita e Vittoria.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uma Thurman festeggia 45esimo compleanno, eclettica musa di Tarantino

Articolo Successivo

22enne incatenata all’asse da stiro per anni dai datori di lavoro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016