Alexia, ecco "Tu puoi se vuoi": nuovo disco e stesso entusiasmo

Il prossimo 5 maggio uscirà "Tu puoi se vuoi", nuovo disco di Alexia comprendente 10 nuove ballate. Certo, non sarà facile per la cantante spezzina replicare il successo ottenuto coi suoi precedenti dischi, "Fan Club" in primis.

Nell'arco della sua carriera, Alexia ha venduto oltre 6 milioni di dischi ed è stata soprannominata la 'regina della dance'. "Ho lo stesso entusiasmo degli esordi, 20 anni fa, ma ora riesco a raccontarmi in modo più maturo, con una consapevolezza maggiore. E poi sono mamma di due bimbe, a loro non frega niente dei dischi e delle classifiche", ha asserito recentemente l'artista ligure, che ha avuto due figlie, Margherita e Vittoria.