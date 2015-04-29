Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uma Thurman festeggia 45esimo compleanno, eclettica musa di Tarantino

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tanti auguri a Uma Thurman, una delle più grandi attrici americane. La musa ispiratrice di Quentin Tarantino compie 45 anni ma è ancora fascinosa.

Per Uma il cinema è tutto; basti pensare che lasciò gli studi a 15 anni per la recitazione. Finora la Thurman ha recitato in tantissimi film, tra cui "Le relazioni pericolose" e "Quello che so sull'amore". La straordinaria ed eclettica attrice ha collaborato con grandi registi, oltre a Quentin Tarantino, come l'italiano Gabriele Muccino e Woody Allen.

La Thurman tornerà nelle sale in autunno con "Adam Jones", film diretto da John Wells. Nel cast anche Sienna Miller e Bradley Cooper.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Camerino, docente molestava studenti: arrestato

Articolo Successivo

Alexia, ecco "Tu puoi se vuoi": nuovo disco e stesso entusiasmo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018