Uma Thurman festeggia 45esimo compleanno, eclettica musa di Tarantino

Tanti auguri a Uma Thurman, una delle più grandi attrici americane. La musa ispiratrice di Quentin Tarantino compie 45 anni ma è ancora fascinosa.

Per Uma il cinema è tutto; basti pensare che lasciò gli studi a 15 anni per la recitazione. Finora la Thurman ha recitato in tantissimi film, tra cui "Le relazioni pericolose" e "Quello che so sull'amore". La straordinaria ed eclettica attrice ha collaborato con grandi registi, oltre a Quentin Tarantino, come l'italiano Gabriele Muccino e Woody Allen.

La Thurman tornerà nelle sale in autunno con "Adam Jones", film diretto da John Wells. Nel cast anche Sienna Miller e Bradley Cooper.