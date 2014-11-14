Home Sport Roger Federer non si ferma

di Redazione 14/11/2014

Roger Federer continua ad abbattere i suoi nemici, dopo Raonic e Nishikori, il giovane tennista svizzero ha battuto anche Andy Murray con un 6-0 6-1 in un’ora. Grazie a questo risultato sorprendente ha ottenuto dei vantaggi esclusivi e degni di nota per la sua carriera sportiva, diventando uno degli eletti per le semifinali delle Atp Worls Tour Finals a Londra. Con lui ci sarà il 24 enne giapponese che è riuscito ad imporre i suoi desideri e la sua vittoria su Ferrer, i tennisti del momento sono loro chi vincerà la sfida finale? Noi tifiamo per Federer e voi?

