Allarme bomba al Tribunale di Vercelli: ordigno poteva esplodere

Attimi di panico nel Tribunale di Vercelli dopo l’allarme bomba. Effettivamente, nella borsa scoperta all'entrata del tribunale c'era una bomba a mano obsoleta ma ancora in grado di scoppiare.

La notizia è stata riportata dalle autorità, sottolineando che la bomba poteva scoppiare. Già nel settembre scorso era avvenuto un episodio simile. Secondo gli inquirenti, la vicenda non sarebbe collegabile al terrorismo. L'allarme era stato lanciato dopo il recapito di una missiva anonima.