Belen Rodriguez cambia look: capelli castani, addio a riflessi biondi

Nuovo look per Belen Rodriguez. Da qualche giorno, sui social si notano molte foto e selfie che ritraggono la soubrette argentina con una chioma decisamente più scura del solito.

Chissà come accoglieranno tale cambiamento di stile i fan di Belen? Addio, dunque, ai riflessi biondi: ora il colore dei capelli è totalmente castano. Molti ammiratori hanno sottolineato che i capelli castani sono in pendant con occhi e lineamenti di Belen.