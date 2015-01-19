Loading...

Veronica Maya stanca della Rai: sceglie Agon Channel

Redazione Avatar

di Redazione

19/01/2015

Veronica Maya si è stancata della Rai e annuncia l'addio. La nota presentatrice inizierà a lavorare per Agon Channel.

Durante un'intervista a TV Blog, Veronica si è detta delusa per il comportamento della Rai, che l'ha letteralmente isolata, costringendola, alla fine, a lasciare. La presentatrice ha sottolineato che per un decennio si è trovata bene in Rai; poi è tutto cambiato. La Maya lavorerà, d'ora in poi, per Agon Channel, emittente albanese diretta da Francesco Becchetti. La conduttrice è già a Tirana, felice per questa nuova avventura. In bocca al lupo!

