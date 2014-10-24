Loading...

Allarme legionella a Bresso: un morto, tecnici Asl monitorano acqua

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Panico a Bresso, nel Milanese, per la diffusione della legionella che, a quanto pare, ha giù contagiato 6 persone, di cui una è morta.

I tecnici dell'Asl hanno iniziato ad esaminare l'acqua di case e fontane per scovare il batterio che ha bersagliato i sei over 70 nell'arco di qualche giorno. Ricordiamo che la legionella si trasmette mediante inalazione di acqua sotto forma di aerosol proveniente dagli impianti termici o dai condizionatori.

Le autorità raccomandano ai cittadini di controllare i rubinetti, magari sostituendo i filtri o trattandoli con anticalcare; bisogna, inoltre, lasciar scorrere l'acqua calda prima dell'utilizzo e,  se possibile, stare lontano dall'acqua che sgorga dai rubinetti.

