Silvio Berlusconi stupisce: sì a unioni gay e ius soli
di Redazione
24/10/2014
Ieri, Silvio Berlusconi ha lasciato di tutto diversi membri di Forza Italia, in quanto si è detto favorevole ad unioni gay e ius soli. Il Cavaliere ha rilasciato importanti dichiarazioni durante una conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo “dipartimento Libertà civili e diritti umani” che avrà come presidente l’ex ministro Mara Carfagna.
Berlusconi, insomma, acconsente alle unioni gay purché venga usato il modello tedesco in Italia.
"La legge tedesca sulle unioni civili è il giusto compromesso tra le libertà di tutti e il rispetto profondo dei valori cristiani e della famiglia . Come Forza Italia abbiamo anche un progetto di legge che sarà il primo compito del Dipartimento, in modo da fare un Ddl condiviso da tutti, dentro il partito e in Parlamento. Noi ci siamo sempre battuti affinché si affermino i diritti delle coppie omosessuali", ha asserito il leader di Forza Italia.
Articolo Precedente
Allarme legionella a Bresso: un morto, tecnici Asl monitorano acqua
Articolo Successivo
Massimo Troisi: count down inizio riprese di "Da domani mi alzo tardi"
Redazione