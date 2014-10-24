Loading...

Silvio Berlusconi stupisce: sì a unioni gay e ius soli

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Ieri, Silvio Berlusconi ha lasciato di tutto diversi membri di Forza Italia, in quanto si è detto favorevole ad unioni gay e ius soli. Il Cavaliere ha rilasciato importanti dichiarazioni durante una conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo “dipartimento Libertà civili e diritti umani” che avrà come presidente l’ex ministro Mara Carfagna.

Berlusconi, insomma, acconsente alle unioni gay purché venga usato il modello tedesco in Italia.

"La legge tedesca sulle unioni civili è il giusto compromesso tra le libertà di tutti e il rispetto profondo dei valori cristiani e della famiglia . Come Forza Italia abbiamo anche un progetto di legge che sarà il primo compito del Dipartimento, in modo da fare un Ddl condiviso da tutti, dentro il partito e in Parlamento. Noi ci siamo sempre battuti affinché si affermino i diritti delle coppie omosessuali", ha asserito il leader di Forza Italia.

