Emilio Fede choc: "Ho pensato al suicidio", rivelazione a 'La Zanzara'

Emilio Fede, giornalista e grande amico di Silvio Berlusconi, non ha vissuto bei momenti negli ultimi tempi. Ai microfoni de 'La Zanzara' ha detto: "Ho pensato al suicidio. Voglio arrivare alla verità. Io non ho mai voluto ricattare Crippa o Mediaset. Eravamo amici. Ho chiesto alla mia famiglia di dimenticare il mio cognome".

Fede ha affermato tutto ciò in riferimento all'apertura dell'indagine giudiziaria su presunte foto 'piccanti' che ritraggono diversi dirigenti di Mediaset, tra cui il capo dell’informazione, Mauro Crippa.

Gli inquirenti ritengono che Fede abbia voluto diffondere le foto per vendicarsi, dopo essere stato cacciato da Mediaset.