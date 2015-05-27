Alpina muore durante addestramento in Alto Adige: cordoglio della Pinotti

Si stava addestrando in montagna, assieme ai suoi compagni, ma è precipitata ed è morta. E' successo a Falzeben, in Alto Adige. Vittima un'alpina volontaria di 26 anni, Alessia Chiaro, originaria di un paesino in provincia di Rieti.

La Chiaro, in servizio presso il reggimento logistico Julia, era in ferma prefissata di 4 anni. La caduta ha provocato ferite profonde e letali alla ragazza. Vano il tempestivo arrivo dei colleghi e del personale sanitario.

Il ministro della Difesa Pinotti è triste per l'accaduto: "L'improvvisa scomparsa del caporal maggiore Chiaro nel corso di un'attività addestrativa in montagna, rappresenta una dolorosa perdita per i suoi cari e per la grande famiglia delle forze armate".