Vittorio Sgarbi picchiato a Napoli: ferita all'occhio

Vittorio Sgarbi è un grande critico d'arte ma, è noto, non ha un carattere così mite. Leggendarie sono le sue furibonde invettive contro personaggi della politica e della cultura. Sgarbi, insomma, non ha solo nemici ma anche molti nemici.

Mentre camminava per le vie di Napoli, dove avrebbe dovuto tenere una conferenza, Vittorio è stato picchiato da un giornalista. Il motivo? Si è rifiutato di rilasciare un'intervista. Sgarbi ha riportato una ferita all'occhio ma ancora non ha provveduto a denunciare l'aggressore. L'episodio è avvenuto precisamente nei pressi della Cappella Sansevero, nel centro storico del capoluogo campano. La prossima volta, forse, sarà più accondiscendente nei confronti di chi gli chiederà un'intervista.