Addio a Claudio Caligari: regista de "L'odore della notte", funerali domani

Addio a un altro grande regista italiano, Claudio Caligari, che ha perso la dura battaglia contro un male incurabile. Il cineasta ha lavorato fino alla fine alla sua ultima pellicola, "Non essere cattivo", prodotto da Valerio Mastrandrea, attore con cui collaborò ne "L'odore della notte".

"Non essere cattivo" è un film ambientato a Roma, incentrato sui nuovi 'ragazzi di vita'. I funerali di Caligari si terranno domani, 28 maggio 2015, presso la Chiesa degli Artisti, a Roma. Il cast tecnico e artistico di "Non essere cattivo" ha reso noto, mediante una nota, di essere "onorato di aver lavorato al film con un grande maestro".

Addio Claudio!