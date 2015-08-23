Home Scienza e tecnologia Ama trasforma rifiuti in eco-asfalto per creare strade e piste ciclabili: discariche addio

Ama trasforma rifiuti in eco-asfalto per creare strade e piste ciclabili: discariche addio

di Redazione 23/08/2015

Come usare i rifiuti in modo intelligente e 'green'? Trasformandoli in eco-asfalto. L'idea è venuto ad Ama, azienda municipalizzata di Roma che opera nel campo della raccolta e riciclo dei rifiuti urbani. Il progetto manderà in pensione le discariche Ama riceverà il brevetto del procedimento a ottobre. Ciò consentira di convertire la Fos, ovvero la frazione di rifiuto che finisce in discarica, in MB (Mineralized Biomass) e sfruttarla per realizzare strade o piste ciclabili. La tecnica determinerà la riduzione del numero delle discariche. A Roma, lo ricordiamo, è stata chiusa poco tempo fa la grossa discarica di Malagrotta ed ora molti scarti vengono trasportati nelle discariche dislocate in varie regioni italiane, come Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. L'Ama sarà titolare esclusiva del brevetto, che le permetterà di iniziare a proporre eco-asfalto non solo a Roma ma in tutt'Italia. E' stato stimato che il brevetto sull'eco-asfalto consentirà di risparmiare molto, circa 3-4 milioni di euro l'anno. Basti pensare, ad esempio, al taglio dei costi per trasportare i rifiuti presso le discariche che, in futuro, verranno probabilmente chiuse. Come si produce l'MB? Semplice, unendo Fos e pozzolana, in assenza di processi termici e chimici. Oggi gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (Tmb) capitolini creano annualmente circa 90.00 tonnellate di frazione organica che, dunque, si potrà sfruttare in stabilimenti specializzati nel recupero sostenibile e tutela ambientale. Ama stupisce tutti, dunque, con un progetto 'green' che, nel contempo, fa risparmiare molto. Il piano e il brevetto stanno già avendo risonanza in tutt'Italia ed è probabile che anche altre nazioni vorranno sapere di più riguardo al brevetto dell'Ama.

