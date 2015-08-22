Home Gossip Alba Parietti, topless da urlo a Formentera e scatti nostalgici su Instagram

di Redazione 22/08/2015

Passano gli anni ma Alba Parietti ha sempre una forma invidiabile. Novella 2000 ha immortalato la showgirl, attrice e conduttrice italiana mentre si rilassava a Ibiza e Formentera In questi giorni stanno, certamente, tenendo banco le foto scattate a Belen Rodriguez ed Emma Marrone, che si stanno concedendo una pausa di relax prima degli impegni autunnali, ma non bisogna disdegnare chi, per anni, ha dato lavoro a molti paparazzi, come Alba Parietti che, tuttavia, continua ad ammaliare i suoi fan con le sue curve da capogiro, sebbene abbia spento da poco 54 candeline. Negli ultimi giorni, la Parietti ha sbalordito tutti con il suo topless straordinario, a Formentera. Del resto (gli ammiratori lo sanno bene) ad Alba piace farsi immortalare dai paparazzi, consapevole di avere un fisico perfetto, anche se non è più una ragazzina. Si vocifera che la Parietti farò parte del cast del "Grande Fratello Vip", in programma su Canale 5. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, ma molti sperano di vedere Alba assieme a personaggi del calibro di Ana Laura Ribas, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini, Tina Cipollari, Flavia Vento e Vladimir Luxuria. "Grande Fratello Vip", così come quello classico, sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Sui rotocalchi più famosi sono state pubblicate molte foto che mostrano Alba Parietti mentre si rilassa alle Baleari e lei ha stupito i fan con immagini inedite, postate su Instagram, risalenti al 1982, quando diede alla luce il figlio Francesco, nato dalla relazione con l'attore Franco Oppini. E' proprio il caso di fare i complimenti ad Alba Parietti per la straordinaria forma fisica di cui gode a 54 anni.

