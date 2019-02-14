San Valentino, la festa degli innamorati sempre più ‘digital’

Lo studio di Idealo: a sud più romanticismo

Il web come risorsa anche per i cuori solitari

Laè ormai alle porte e chi lo festeggerà assieme al proprio compagno od alla propria compagna probabilmente si è già messo alla ricerca del regalo giusto per lei (o lui). Come sempre, c’è chi va sul classico (un mazzo di rose, colazione a letto, una scatola di cioccolatini) e chi, approfittando della ricorrenza, opta per un regalo diverso. In tal caso, capita spesso che ci si rivolga ai negozi online per lo shopping di San Valentino, una soluzione letteralmente a portata di mano che consente anche di mantenere inalterato l’”effetto sorpresa”.A tal proposito, uno sito di(Idealo) ha realizzato un’indagine di mercato relativa alla festa di San Valentino del 2018. I dati raccolti riguardano sia i volumi di ricerca – rispetto ad altri periodi dell’anno –sia la distribuzione geografica di questi ultimi, a determinare una sorta di mappa nazionale del ‘valentino’ e della ‘valentina’ digitale. Dallo studio emerge anzitutto come, in generale, le regioni più ‘romantiche’ siano quelle del Centro-Sud: nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2014 e il 21 gennaio 2018, i maggiori volumi di ricerca relativi alla parola ‘San Valentino’ sono stati registrati in(con il solo Trentino Alto Adige a fare eccezione tra le regioni settentrionali); terza la Basilicata. Si sono distinte, ma nel senso opposto, la Sardegna, la Liguria e la Valle d’Aosta. Per quanto concerne l’oggetto delle ricerche, l’analisi divide quelle effettuate dalle donne rispetto a quelle effettuate dagli uomini. In confronto agli altri periodi dell’anno, si registra un forte incremento di ricerche relative ad anelli, orologi, profumi, occhiali da sole, prodotti per la rasatura che evidentemente rappresentano gli articoli da regalo più gettonati. Le ricerche effettuate dagli, invece, riguardano per lo più asciugacapelli, stivali, fotocamere compatte, profumi, orologi, macchine per il caffè espresso e robot da cucina. Un altro dato interessante è quello che riguarda la distribuzione percentuale degliper San Valentino tra uomini e donne: i primi, in media, rappresentano i due terzi degli utenti che utilizzano il web per comprare un regalo alla propria metà in prossimità della festa degli innamorati. I dati elaborati da Idealo consentono anche di individuare i comuni con il maggior numero di ‘innamorati digital’: il primo posto spetta ad un paesino in provincia di Ancona (Cerreto d’Esi) che precede Giugliano in Campania e Cosenza, gli altri due centri sul ‘podio’ di questa particolare classifica. Nella top 20 figurano diverse grandi città del sud, tra le quali Napoli, Foggia, Salerno e Lecce; Verona e Bolzano sono le uniche a tenere alto il romanticismo delle regioni settentrionali.Per un motivo o per l’altro, non tutti hanno la possibilità di trascorrere San. Coloro i quali non vogliono restare completamente soli e passare del tempo in compagnia, possono rivolgersi ad un’accompagnatrice. Anche in questo caso, il web si rivela una risorsa: online vi sono diversi siti, strutturati in vario modo, che permettono a chi è interessato di mettersi in contatto con una escort. In genere, le inserzioni pubblicate sui portali specializzati contengono alcune informazioni (e spesso anche una o più foto) relative alla escort, oltre alle modalità di contatto. I siti che raccolgono questo tipo di annunci possono avere una portata nazionale o locale; questi ultimi rappresentano un riferimento in special modo per le principali città italiane, quelle dove l’”offerta” è piuttosto elevata: dopo le grandi metropoli (Roma e Milano), Torino completa il podio dei comuni con il più alto numero di annunci di escort, molti dei quali possono essere consultati su, navigando all’interno dell’apposita sezione del sito.