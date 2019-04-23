Le cover smartphone più di tendenza: ecco i suggerimenti per il 2019
di Redazione
La cover dello smartphone non è solo un accessorio necessario per proteggere il proprio device, ma è anche una scelta di stile. Questo particolare, infatti, può dire tanto della personalità delle persone, poiché in molti scelgono la cover con estrema attenzione. Possiamo, quindi, dire che per rendere il proprio smartphone ancora più personale e perfetto per le proprie esigenze, è bene vestirlo esattamente come noi.
Come scegliere la cover perfettaQuali sono i trend 2019 cover smartphone? Se si fa una breve ricerca online si nota che sono tantissime per cover uscite quest'anno. Del resto, sappiamo che quasi ogni mese vengono lanciati sul mercato dei nuovi dispositivi e questo significa che devono essere realizzate cover sempre al passo con i tempi e con le varie uscite. Nel corso degli anni, l'attenzione verso questo accessorio è cresciuta sempre di più, tanto che oggi anche stilisti e designer molto famosi hanno lanciato le loro linee di cover smartphone. Un esempio su tutti è quello di Marcelo Burlon, uno degli stilisti e designer più apprezzati dai giovani di oggi e non solo. Le cover Marcelo Burlon sono tra le più ambite in assoluto: sono di tendenza e riprendono i disegni dei capi più iconici del brand. Un mix perfetto tra stile dark e surf che fa impazzire tutti e che va forte anche per quel che concerne le cover degli smartphone di ultima generazione. Non solo Burlon, però: anche brand molto noti come quelli degli stilisti più famosi del mondo hanno pensato di fare intere collezioni di cover e accessori smartphone, così da avere solo l'imbarazzo della scelta. Quali sono i parametri per scegliere la cover smartphone perfetta? Ecco una serie di consigli che riprendono anche quelle che sono le tendenze del 2019.
Cover smartphone 2019: le ultime tendenzeQuando si parla di mode e tendenze si prendono in considerazione anche gli accessori e, in questo caso, anche le cover per gli smartphone. Che si abbia un iPhone di ultimissima generazione, un modello più vecchio, uno smartphone Android, quello che conta è proteggerlo ma senza rinunciare allo stile. Per questo motivo è importante scegliere una cover adatta. Ma come fare? I trend del momento parlano chiaro. Le cover più di moda sono quelle dei noti brand di vestiti e accessori, che hanno realizzato anche delle intere collezioni di cover, che sono pensate per proteggere il telefono, ma con stile e gusto. La cover va scelta in base alla propria personalità, al proprio gusto personale e a quelle che sono le proprie esigenze. Si deve, prima di tutto, prendere in considerazione quello che è lo smartphone in proprio possesso e, in secondo luogo, si deve poi andare a scegliere il modello di cover che si preferisce. Di certo, in questo 2019 vanno di moda quelle sottili che, però, sono ben fatte e ben disegnate. Buoni materiali, che devono sempre essere resistenti e parare dagli urti che il device può accidentalmente prendere, bello stille: questi sono i requisiti che una cover deve avere.
Redazione