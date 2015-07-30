Home Gossip Amadeus preoccupato per moglie Giovanna: "Se volesse diventare famosa dovrebbe lasciarmi"

di Redazione 30/07/2015

Tra i conduttori italiani più famosi e ricercati in Italia c'è sicuramente Amadeus, che ha presentato molti programmi Rai. Il conduttore, che sarà alla guida di Mezzogiorno in famiglia fino al 20 settembre, è preoccupato per la carriere della moglie Giovanna Civitillo "Giovanna non lavora perché la sua carriera è stata stroncata: in questo mondo c'è bisogno di gossip e noi, che siamo una coppia normale, non facciamo notizia. Se Giovanna volesse diventare famosa, dovrebbe lasciarmi e fidanzarsi con un altro! Siamo due persone semplici, con tanti interessi in comune, riusciamo ad essere felici anche con poco", ha rivelato Amadeus nel corso di una recente intervista. Il presentatore e la Civitillo si conobbero sul set de L'eredità, trasmissione su Rai 1 che riscosse molto successo. Giovanna intratteneva il pubblico con la celebre 'scossa'. "Io e Giovanna parliamo spesso di allargare la famiglia, anche se fino ad oggi non è stata una delle nostre priorità. A me piacciono tanto i bambini e presto potrebbero arrivarne anche altri. Ho due figli meravigliosi, Alice, nata da una precedente relazione, che studia all’estero, e José Alberto, che studia in una scuola internazionale perché spero possa in futuro avere delle possibilità lavorative anche fuori dall'Italia", ha aggiunto Amadeus, parlando dei progetti per il futuro. Giovanna Civitillo è una persona che ha cambiato la vita di Amadeus, oltre ad avergli dato un figlio, José. Pare che Giovanna voglia molto bene anche ad Alice, la figlia che Amadeus ha avuto dalla prima moglie. Il conduttore e la showgirl si sono sposati nel 2009 a Vignale, a Palazzo Callorri, sede dell'Enoteca Regionale del Monferrato.

