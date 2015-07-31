Home Esteri Messico, camion su processione: 26 morti e oltre 100 feriti

Messico, camion su processione: 26 morti e oltre 100 feriti

di Redazione 31/07/2015

Spesso le tragedie avvengono proprio durante celebrazioni a carattere religioso. In Messico, ad esempio, nelle ultime ore un camion è finito su una processione, causando la morte di 26 persone e oltre 100 feriti Il dramma è avvenuto a Mazapil, nel nord della nazione sudamericana. Il guidatore del camion, forse impaurito per quello che aveva fatto, è subito scappato. I fedeli si stavano dirigendo verso il tempio che si trova nel centro di Mazapil. Pare che alla base della tragedia ci sia l'avaria dei freni del camion. Spetterà alle autorità, comunque, fare luce su questo luttuoso episodio.

