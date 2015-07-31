Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Messico, camion su processione: 26 morti e oltre 100 feriti

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Spesso le tragedie avvengono proprio durante celebrazioni a carattere religioso. In Messico, ad esempio, nelle ultime ore un camion è finito su una processione, causando la morte di 26 persone e oltre 100 feriti

  Il dramma è avvenuto a Mazapil, nel nord della nazione sudamericana. Il guidatore del camion, forse impaurito per quello che aveva fatto, è subito scappato. I fedeli si stavano dirigendo verso il tempio che si trova nel centro di Mazapil. Pare che alla base della tragedia ci sia l'avaria dei freni del camion. Spetterà alle autorità, comunque, fare luce su questo luttuoso episodio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, carabinieri arrestano pusher al Pigneto: aggrediti da extracomunitari

Articolo Successivo

Amadeus preoccupato per moglie Giovanna: "Se volesse diventare famosa dovrebbe lasciarmi"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016