Messico, camion su processione: 26 morti e oltre 100 feriti
di Redazione
31/07/2015
Spesso le tragedie avvengono proprio durante celebrazioni a carattere religioso. In Messico, ad esempio, nelle ultime ore un camion è finito su una processione, causando la morte di 26 persone e oltre 100 feritiIl dramma è avvenuto a Mazapil, nel nord della nazione sudamericana. Il guidatore del camion, forse impaurito per quello che aveva fatto, è subito scappato. I fedeli si stavano dirigendo verso il tempio che si trova nel centro di Mazapil. Pare che alla base della tragedia ci sia l'avaria dei freni del camion. Spetterà alle autorità, comunque, fare luce su questo luttuoso episodio.
Articolo Precedente
Roma, carabinieri arrestano pusher al Pigneto: aggrediti da extracomunitari
Redazione