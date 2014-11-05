Loading...

Roma, rifiuti ospedalieri affiorano da terreno agricolo: vicenda allarmante

05/11/2014

Episodio che suscita indignazione a Roma. Gli agenti della Polizia della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fatto un'inquietante scoperta..

Il vicecomandante Antonio Di Maggio e i suoi uomini hanno sequestrato diversi terreni agricoli visto che, successivamente alla movimentazione della terra per la seminatura, sono state scoperte ingenti quantità di rifiuti ospedalieri, farmaceutici e sanitari, tra cui siringhe, garze e flebo.

Una vicenda veramente minacciosa su cui deve essere fatta luce. Sul campo doveva essere coltivato grano.

