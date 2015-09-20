Home Scienza e tecnologia AMAZON: TABLET ECONOMICO IN ARRIVO, 59,99 EURO

di Redazione 20/09/2015

Amazon ha ancora una volta intenzione di stupire il pubblico mondiale. A breve uscirà un tablet, della gamma Fire, alquanto economico ma funzionale Il gigante dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos lancerà un apparecchio che calamiterà l'attenzione di molte persone innanzitutto per il suo prezzo, decisamente allettante: negli Usa costerà 49.99 dollari, mentre in Italia 59.99 euro. Prevista anche una versione kid Edition che, però, costerà un po' di più: 99.99 dollari. In base alle ultime informazioni, il tablet low cost di Amazon dovrebbe uscire entro il prossimo 30 settembre, assieme al Fire HD 8 e il Fire HD 10 che andranno ad affiancare i Fire HD 6 e Fire HDX 8.9. Questi ultimi, però, dovrebbero 'andare in pensione' a breve. La 'tavoletta' economica di Amazon avrà uno schermo IPS con diagonale da 7" e una risoluzione massima pari a 1024×600 px per 171 ppi. Ottimo il processore quad core MediaTek MT8127 Cortex-A7, connotato da 1 GB di RAM, una frequenza a 1.3 GHz e 8 GB di memoria flash espandibile fino a 128 GB. Oltre alla fotocamera anteriore, ottima, ad esempio, per la chat mediante Skype, c'è una fotocamera posteriore che permetterà di scattare foto ed effettuare video in formato HD. Il tablet Amazon è dotato, ovviamente, di un altoparlante e di una porta micro USB. Il nuovo dispositivo economico Amazon sarà equipaggiato con il sistema operativo Fire OS 5, molto simile ad Android. Uno dei punti di forza del nuovo tablet Amazon è la resistenza. In base a diversi test di caduta, l'apparecchio ha una resistenza doppia rispetto all'Apple iPad 2 Air. Quest'ultimo, lo ricordiamo, costa molto di più del tablet Amazon.

