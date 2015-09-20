Home Home Francesca Chillemi in dolce attesa

Francesca Chillemi in dolce attesa

di Redazione 20/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Francesca Chillemi è in dolce attesa, il futuro papà del bebè è Stefano Rosso figlio del patron di Diesel Renzo Rosso. La notizia era nell'aria da giorni, ora è verissimo sul social a dare per certa la gravidanza dell'ex Miss Italia 2003, oggi attrice di successo. "Francesca Chillemi sta per diventare mamma e Renzo Rosso oltre a diventare nonno diventa papà per la settima volta di una femminuccia!!! Auguri!!!!" Si legge sul profilo sul network del rotocalco tv. A luglio scorso la Chillemi è diventata zia, come raccontato sempre sul web da lei stessa: la sorella Teresa ha dato alla luce un maschietto. Ora, invece, grazie a questa gravidanza diventerà madre, per la gioia pure del fidanzato Stefano, erede 36enne di un vero impero, con cui ha trovato stabilità sentimentale a inizio 2015. I rumors sulla loro storia sono diventati forti ad aprile scorso, poi è arrivata la conferma, prima quando sono stati avvistati in coppia all'ultimo Taormina Film Festival a giugno, poi sempre grazie al social dove Francesca Chillemi ha mandato online sul suo account uno scatto che in cui era ritratta elegantissima accanto al compagno. Anche sul profilo di Stefano Rosso era comparsa una foto a due della coppia e pure un'immagine fatta al tramonto a Formentera, dove l'1 giugno hanno festeggiato il compleanno dell'imprenditore. E' felice Francesca, perché essere genitore è sempre stato per lei un desiderio da realizzare. "Vorrei avere la fortuna di diventare mamma, quanti figli lo sa solo Dio”, ha detto in passato. Intanto inizia da uno e si gode tutto. A confermare la futura maternità della bella arrivano pure le parole del 'suocero' Renzo Rosso. "Questa cosa unisce ancora di più me e Stefano. Sarò un bravo nonno, perché i bambini sono sempre stati una gioia nella mia vita”, ha confessato al Corriere della Sera. Renzo sarà lui stesso di nuovo padre. Aspetta una bambina dalla compagna Arianna e nell’intervista al quotidiano ha dichiarato: “Nascerà a dicembre. Ho già deciso il nome, ma non posso dirlo perché la madre non lo sa! Cioè, Arianna mi ha dato una rosa di preferenze e io ho scelto, ma è ancora presto per dirlo”. Auguri a questa bella famiglia!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp