Ambra Angiolini e Francesco Renga: Game Over, Storia Finita dopo 11 Anni

di Redazione 06/11/2015

Francesco Renga e Ambra Angiolini si dicono addio dopo 11 anni di matrimonio. La notizia era nell'aria. I due avevano trascorso le vacanze estive in luoghi diversi e lui era stato immortalato in un ristorante assieme a una misteriosa ragazza bionda Ambra e Renga hanno avuto insieme due figli, Jolanda e Leonardo. E' stata proprio la showgirl e attrice romana a confessare la fine della storia d'amore con Renga al rotocalco "Io donna", che uscirà domani in edicola. "È inspiegabile anche per me. Però sono piena di amore per Francesco: un sentimento gigantesco nei confronti di un uomo al quale non sono più costretta a piacere", ha detto Ambra, sottolineando che la decisione è stata presa da entrambi: "Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente". Dove andrà a vivere ora Ambra? Beh, resterà a Brescia, città dove Renga è nato e dove lei ha vissuto negli ultimi 11 anni: "Non so se è la mia casa, ma è giusto continuare qui perché le nostre incertezze non pesino sui bambini. In questo momento devono abitare dove sono cresciuti sinora. Non voglio essere rabbiosa né patetica, e vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d'amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli. C'era una ferita sanguinante e io ho deciso di prendere la medicina per curarla. Magari un distacco può rimettere a posto gli equilibri. Chi vive le vicende basandosi sui giornali, dall'esterno, sa già tutto mentre io non so niente, ha già fatto il processo e deciso chi è il colpevole, ha già pianto e affidato i figli. In realtà, è assurdo scavare nell'impossibile da sapere, come fanno i giornali. Una cosa è certa: non mi sentirete mai recriminare con frasi tipo 'Per lui ho fatto qualsiasi cosa'". Ambra e Francesco, alla fine, si sono lasciati. Eppure, fino a qualche tempo fa, la coppia era considerata come una delle più affiatate del mondo dello spettacolo . Certo, ad incidere sulla fine della storia d'amore sono state indubbiamente le foto diffuse la scorsa estate, che ritraggono Renga assieme a una donna bionda, in un ristorante. Lui, a quanto pare, ha fatto di tutto per farsi perdonare, mettendo addirittura un bigliettino d'amore sul parabrezza dell'auto di Ambra, con su scritto "Ogni tempesta lascia qualcosa per ricominciare. Ti voglio bene". La Angiolini, a detta di molti amanti del gossip, si sarebbe vista più volte con Luca Argentero, noto attore italiano. Insomma, la showgirl romana si sarebbe vendicata subito della scappatella estiva del marito. Novella 2000, all'inizio di ottobre, aveva sottolineato: "Ambra Angiolini sembra sempre più decisa a non perdonare il compagno Francesco Renga, sorpreso ad agosto in compagnia di Diana, un bionda ristoratrice bresciana. L'attrice, raccontano le amiche, si è rifugiata tra gli affetti dei genitori e dei figli, limitando il più possibile i contatti con il compagno. A rendere la cosa più semplice ci ha pensato il lavoro, visto che Ambra è molto impegnata nelle riprese del film Al Posto tuo in compagnia di Luca Argentero... Raccontano dal set che i due sarebbero molto in sintonia. Del resto anche Argentero, ultimamente, ha avuto qualche problema con la moglie Myriam Catania, sorpresa in atteggiamenti equivoci con un collega".

