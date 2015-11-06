Home Esteri Julian Hernandez Ritrovato per Caso: Sequestrato dal Padre 13 Anni fa

di Redazione 06/11/2015

Julian Hernandez quando fece perdere le sue tracce aveva 5 anni. La madre denunciò la scomparsa ed ora, dopo 13 anni, l'ha ritrovato. Il ragazzino era stato rapito dal padre, in Alabama, poiché i giudici gli aveva tolto la custodia Oggi Julian ha 18 anni e potrà presto riabbracciare la madre. Il giovane stava presentando numerose domande di iscrizione a vari college e, un bel giorno, la segretaria di un ateneo si è insospettita quando ha scoperto la non coincidenza tra nome e numero di previdenza sociale. Subito sono scattate le indagini e il ragazzino ha potuto scoprire la sua storia e il suo vero nome, ed ora potrà riabbracciare la madre. Il padre di Julian, che ha diversi precedenti penali, è stato messo in manette per sequestro di persona. La madre di Julian, quando è stata avvertita del ritrovamento del ragazzo, ha detto: "Davvero?". In tutti questi anni, la donna aveva ricevuto molte segnalazioni, quindi credeva che, come al solito, fosse un falso allarme; invece no, stavolta il figlio è stato ritrovato. Secondo la Polizia di Cleveland, in Ohio, città dove Julian viveva, assieme al padre, a una donna ed ad altri due ragazzini, il 18enne è stato ritrovato in ottime condizioni. Il padre si è sempre preso cura di lui. Ciò, però, non è stato sufficiente per evitargli l'arresto . Ora rischia una pena che va da 1 a 10 anni di reclusione, visto che, all'epoca, non aveva la custodia del figlio. Oggi Julian è un uomo, non è più un bimbo di 5 anni, quindi dovrà scegliere se andare a vivere con la madre o restare nella casa dove ha vissuto finora. La madre ha detto che, per il suo bene, accetterà qualsiasi sua scelta. Una storia a lieto fine, dunque, anche se una donna è stata privata dell'affetto e della vicinanza del figlio per 13 lunghi anni.

