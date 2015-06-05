Amici 14: Matteo Renzi alla finale? Stasera lo sapremo

Ci siamo. E' arrivato il giorno tanto atteso. Stasera si svolgerà la finale di Amici 14, talent show condotto da Maria De Filippi. Chi vincerà tra i finalisti The Kolors, Briga, Klaudia e Virginia? Tutti hanno talento ma solo uno trionferà.

Appuntamento alle 21.10, dunque, su Canale 5. In apprensione, ovviamente, saranno anche Emma ed Elisa. Stavolta sarà il pubblico sovrano a decidere il vincitore mediante il web, il televoto, l'app Mediaset Connect e i social.

Ancora una volta, sarà ospite di Amici lo scrittore Roberto Saviano, che finora ha offerto spunti di riflessione con le sue storie. Sono diverse le modalità con cui il pubblico potrà votare: si può andare sul sito www.witty.tv, inviare un sms al 47300, mediante l’account Twitter @AmiciUfficiale oppure mediante la parte incentrata sul televoto della app Mediaset Connect.

Il pubblico, quindi, può votare anche mediante il web, visto che Amici sta incassando molto successo anche in rete; basta osservare la moltitudine di fan sui profili ufficiali Twitter, Facebook, Instagram e WittyTv.

Intanto sono già stati aperti i casting per trovare giovani talenti che tra qualche mese potranno far vedere, ad Amici, di che pasta sono fatti.

I finalisti della 14esima edizione di Amici sono diversi, ognuno ha i suoi punti di forza e il suo temperamento. Ricordiamo che un anno fa vinse la siciliana Deborah Iurato, anche se molti volevano che i trionfatori fossero i Dear Jack, arrivati secondi.

Si vocifera che stasera, ad Amici, arriverà anche il premier Matteo Renzi in veste di ospite. Non è che la presenza di Renzi al talent oscurerà un po' i 4 giovani talenti?