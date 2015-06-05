Santa Severa, mostra sul mito di Leucothea: dea protettrice dei marinai

Decisamente interessante la retrospettiva allestita presso gli splendidi saloni del castello di Santa Severa, incentrata sull'integrazione tra le culture del Mediterraneo.

La mostra intitolata "L'antico viaggio nel mare che nutre", incentrata sul mito di Leucothea, la dea protettrice dei marinai, dei rifugiati, e degli stranieri si può visitare da oggi, 5 giugno al 13 settembre 2015.

Pyrgi era un porto di Caere, fiorente e antica città etrusca, dove era stato costruito un santuario dove si recavano greci, etruschi e fenici. Ebbene, tale tempio venne dedicato a Leucothea. La mostra è il frutto della partnership tra Regione Lazio, Ministero dei Beni culturali - Soprintendenza archeologia del Lazio ed Etruria meridionale.

Il museo di Santa Severa è stato, dunque, riaperto. Presente all'inaugurazione anche Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che ha voluto complimentarsi con il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, anche lui presente all'inaugurazione, in quanto "da soli non ce l'avremmo mai fatta". Secondo Zingaretti, la riapertura della Manica Lunga è il frutto di una grande collaborazione tra diverse istituzioni.

Piero Vincenzi, consigliere di Santa Marinella, ha ringraziato sia Franceschini che Zingaretti, affermando: "A nome di tutti, desidero sottolineare l'apprezzamento per il lavoro serio che il ministro e il Governatore del Lazio stanno compiendo rispetto al rilancio dei siti archeologici, e il Castello di Santa Severa ne è un esempio".

Per acquistare il biglietto si può andare anche sul sito http://www.regione.lazio.it/santasevera/.