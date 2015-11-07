Home Cronaca Ancona, 18enne Uccide Donna e Ferisce Marito: Genitori Fidanzata

di Redazione 07/11/2015

Ancona. Una donna di 49 anni è stata uccisa nella sua abitazione e il marito è rimasto gravemente ferito. Non si è trattato di omicidio-suicidio, però, come si riteneva inizialmente. A fare fuoco sarebbe stato un 18enne, fidanzato della figlia 16enne della vittima e del ferito Il dramma è avvenuto in un appartamento in via Crivelli, in una zona non molto distante dalla sede della Regione Marche. L'omicida e la fidanzatina si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter ma, poco dopo, sono stati intercettati e portati nel Comando provinciale dei carabinieri di Ancona. La vittima si chiamava Roberta Pierini; il marito, rimasto gravemente ferito, si chiama Fabio Giacconi. Quest'ultimo, sottufficiale dell'Aeronautica in servizio a Loreto, lotta tra la vita e la morte in ospedale: il 18enne gli ha sparato ben 4 colpi di pistola al torace. Si ipotizza che il letale agguato sia stato dovuto al fatto che i genitori della minorenne non accettavano che avesse una relazione col 18enne. Sebbene i militari non abbiano ancora confermato che l'autore dell'omicidio e del ferimento sia il fidanzato della ragazzina, ci sono forti indizi che lo fanno ritenere. Un testimone, ad esempio, ha rivelato che, dopo aver sentito 5 colpi di pistola provenire dall'appartamento della coppia, ha visto la 16enne e il fidanzatino sul pianerottolo del palazzo. E' arrivato sul luogo del delitto, oltre agli uomini della Scientifica e al medico legale, anche il sostituto procuratore Andrea Laurino. Quest'ultimo non ha voluto commentare la tragedia. Molti punti dovranno essere chiariti. E' costato caro, dunque, alla coppia anconetana opporsi alla relazione tra la figlia e il 18enne. Quest'ultimo è diventato un assassino. I medici stanno facendo il possibile per salvare la vita a Fabio Giacconi, che mai avrebbe immaginato di essere ferito in modo grave da quel ragazzo, dal fidanzato della figlia. Una tragedia annunciata?

