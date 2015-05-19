Anemia addio con pesce di ferro: oggetto va messo in pentola

Un pesce di ferro potrebbe essere l'arma per contrastare l'anemia. Non è uno scherzo ma la scoperta di uno studioso canadese, Christopher Charles, secondo cui basta mettere l'oggetto nella pentola d'acqua che serve per cuocere gli alimenti per assicurare il 75% del fabbisogno giornaliero di ferro.

L'anemia colpisce un terzo della popolazione mondiale e provoca, nei pazienti, una sensazione di spossatezza e indolenza. Un team di studiosi canadesi e cambogiani ha ideato, ora, un rimedio per contrastare l'anemia. La sperimentazione che vede protagonista il pesce di ferro è stata condotta su oltre 2.500 persone che vivono nei villaggi cambogiani, dove l'anemia colpisce molto.

In sostanza, l'acqua dove è stato messo il pesce di ferro trasferisce il ferro agli alimenti.