Ford si espande: nuovi punti vendita anche in Italia

Ford, una delle casa automobilistiche più importanti al mondo ha deciso di creare ben 200 nuovi FordStore in tutto il mondo, che diventeranno 500 nel 2016. Molti nuovi store Ford nasceranno anche in Italia.

I clienti troveranno, nei nuovi punti vendita, molte persone pronte ad accoglierli e soddisfare le loro esigenze sin dal momento della scelta del modello. Nei nuovi FordStore si potranno ammirare tutti i nuovi modelli Ford, come la Mustang e la Vignale.

Come saranno i nuovi punti vendita Ford? Ce lo spiega Gaetano Thorel, vicepresidente marketing Ford Europa: "La nostra ambizione è rendere i FordStore un luogo in cui offrire ai nostri clienti la migliore customer experience della categoria e fare in modo che si raccordi al mondo digitale, dove oggi inizia il processo di scelta dell'auto".