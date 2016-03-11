Angelina Jolie: dall'autolesionismo all'aiuto umanitario, sempre più gelosa del suo Brad!

[caption id="attachment_21738" align="alignleft" width="300"] Angelina Jolie arriving at the 86th Academy Awards held at the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, USA.[/caption] Angelina Jolie non e' solo un'attrice dalla bellezza perfetta, ma un'anima pura e tormentata. Lo racconta la sua vita, a partire dal rapporto burrascoso col padre, mai del tutto sanato, reo di non averle dedicato le giuste attenzioni nell'infanzia a causa della sua carriera. Sembra difficile da credere ma la giovinezza di Angelina e' segnata dal dolore e della sofferenza, dalla sua spasmodica mania dei coltelli, dei tatuaggi e dello stile Dark. Angelina era sensibile e non aveva ancora compreso che la strada per esprimere le sue emozioni sarebbe stata quella del cinema. In gioventù, infatti, non considerandosi (paradossalmente) neanche un bella ragazza, praticava su di se' l'autolesionismo, cercando in tal maniera di camuffare il dolore per l'assenza dei genitori. Crescendo, pero', e' accresciuto anche il talento di Angelina, con la recitazione nel sangue, in grado di comprendere e far suoi script di donne tormentate e profonde, molto simili a lei. Con il cinema, sboccia anche il suo fisico ed Angelina Jolie diviene una delle donne più belle del pianeta, con un corpo perfetto, due occhi intensi e labbra sensuali. Tuttavia, non e' sulla bellezza che puntano i registi che lavorano con lei, ma sull'intensità della sua performance. Angelina e' una bellezza magnetica sullo schermo, ma, al contempo imprevedibile e piena di energia sul set. Il suo primo matrimonio finisce dopo l'adozione di Maddox, il primo figlio che Angelina salva dalla povertà, ma non gradito dal marito che se ne va di casa. Invece di cadere in depressione, Angelina impara ad incanalare il suo dolore per far del bene e la sua capacità di amare diviene una capacità di amare gli altri indistinta, di amare il pianeta e di diventare ambasciatrice di opere di bene in tutto il mondo. Maddox sarà solo il primo di tanti piccoli sfortunati, strappati a terre martoriate dalla guerra e sfinite dalla povertà e salvati dalla Jolie. L'impegno umanitario salverà Angelina da ogni ricaduta depressiva. Ma e' sul set di Mrs e Mr Smith che Angelina incontra l'amore della sua vita: Brad Pitt. Con lui, finalmente, condivide l'impegno umanitario che e' diventato parte integrante di una vita piena e soddisfacente. Brad era sposato ed i due hanno tenuto per un po' la relazione nascosta, fino ad uscire allo scoperto e a divenire una delle coppie più amate di Hollywood. E' di oggi il gossip (simpatico) che riguarda l'avvenenza di Brad e la (giustificata) gelosia di Angelina. Secondo il Radar oline Angelina avrebbe licenziato in tronco la tata perche' con gli occhi un po' troppo puntati su Brad (chiamala fessa!). Per fortuna che la Jolie era nei paraggi quando Brad, in accappatoio, era un po' troppo osservato dalla tata, sicuramente più attenta al marito che ai bambini. Considerando che Brad non e' proprio stato un Santo con le donne, la decisione di Angelina appare più che saggia, anche se ci auguriamo che l'attore non sia cosi fesso da tradire una delle donne più belle del mondo!